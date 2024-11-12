Жители ЛНР о жизни до переезда в Челны: «Ложились спать, Украина начинала бомбить»

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В санатории «Жемчужина» Набережных Челнов временно живут вынужденные переселенцы из Донбасса. Дети посещают образовательные учреждения, взрослые трудоустроены. Кроме того, реабилитацию получают семьи военнослужащих и сами бойцы, а также ребята из Лисичанска.

Месяц назад Тамара Васильева переехала в санаторий «Жемчужина». Она жила в поселке Очеретино под Донецком, затем переехала в Ясиноватую. Как рассказывает пенсионерка, в 68 лет она осталась без всего. Ей некуда возвращаться: квартира сгорела, дом разбит.

«Было очень страшно. Вы даже не представляете, ложишься спать в пол-одиннадцатого, и Украина начинает с двух сторон бить Ясиноватую. Вижу вспышку, значит снаряд летит, бегом в ванную, закрылась, снаряд бабахнул, вышла. Легла спать. И так раз 5-6. Вот, когда люди ложились спать, они начинали бить. Пол ходил волнами от разрывов снарядов. Очень было страшно. И под снарядами бегала, и осколки летели, но я ранена не была. Но было страшно, поэтому я и уехала», — рассказала вынужденная переселенка.

Тамара переехала в Тукаевский район к сестре. Два года жила у нее. Но пенсионерка не могла ее стеснять. Сейчас у нее отдельная комната в санатории и спокойная жизнь.

Тамара Васильева Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Анна Тарасова приехала с 6-летним сыном на реабилитацию из Лисичанска. Она отмечает, что занятия пошли на пользу: мальчик начал общаться, учится писать. Женщина рассказала о том, что им пришлось испытать.

«Мы там жили около четырех месяцев. Муж все обустроил, сделал тепло, но когда вырубили свет, было холодно. Питание — все на костре готовилось, полевая кухня была. Выкрутились, страшно было, но выкрутились», — поделилась Анна.

По словам женщины, сейчас все нормализуется. Она и муж ходят на работу, сын посещает детский сад в Лисичанске. Это подшефный город республики, поэтому Татарстан занимается его восстановлением.

Анна Тарасова Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Повезло и Людмиле, которая также попала в санаторий «Жемчужина». Здесь она живет на протяжении нескольких лет. Она переехала из Купянска, Харьковской области, где ей пришлось жить и в подвале, без воды и электричества.

«Ты сидишь в подвале, все вокруг взрывается. И ты не знаешь, выйдешь оттуда или нет, потому что если прилетают рядом снаряды, которые взрываются, подвал – это просто могила, которую никто никогда не найдет, как и тех, кто сидит в нем. Поэтому об этом говорить очень страшно, вспоминать вообще жутко. До сих пор привыкаем к мирной жизни – самолет пролетает, мы дергаемся. Громкий стук, где-то кто-то дверью громко хлопнет, мы на это до сих пор реагируем очень неспокойно. В Челнах понравилось, конечно. В санатории живется нам хорошо, привыкаем, чувствуем себя почти как дома», – рассказала свою историю харьковчанка.

Людмила Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Также в санатории реабилитацию проходят военнослужащие и их родные. Директор санатория «Жемчужина» Елена Шуралева пояснила, что они получает полное санаторно-курортное сопровождение, лечение — то, что не противопоказано их здоровью.

«Они здесь проживают на полном санаторном пансионе. Это на безвозмездной основе с нашей стороны. К нам обращаются и сами военнослужащие, за них могут ходатайствовать и администрации, к нам обращаются от общественных организаций. Мы никому не отказываем», — говорит она.

Сейчас здесь живут 17 детей. Они посещают детсады, школы, техникумы, училища. Многие из переселенцев работают в санатории.

«12 человек у нас трудоустроились и продолжают работать в самых разных сферах. И нам очень нравится, что у нас есть такие сотрудники. Это очень ответственные люди, заинтересованные, обязательные. И пройдя такую сложную жизненную историю, они с особой ценностью относятся ко всему тому, что предоставляется в санатории. И нам по-прежнему доставляет удовольствие, что мы им можем помочь», – заключила директор санатория.

Елена Шуралева (справа) Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

За этот год семь семей военнослужащих прошли лечение и реабилитацию. За последние три месяца помощь получили пять защитников Отечества.

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