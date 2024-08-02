Жители Кощаково доставили «Ниву» бойцу СВО из Казани

Фото предоставлено Олегом Попковым

Брат бойца СВО обратился в пестречинскую волонтерскую организацию «Чистое сердце» с просьбой перегнать автомобиль «Нива» из Казани в город Курск.

Машину нужно было купить на перечисленные им деньги и доставить к месту назначения. В субботу в девять вечера в путь отправились водитель Алексей Чубко, механик Алмаз Вахитов и общественник Олег Попков. Перед выездом они проверили машину, провели частичное техобслуживание, заменили технические жидкости.

Но на деле задача оказалась совсем непростой. Поездка превратилась в целое испытание. Так, добровольцы решили ехать по платной трассе М12, о чем впоследствии сильно пожалели. Ведь она предназначена для езды на большой скорости, на обочине не остановиться, так как везде установлены отбойники, а прежде чем доехать до ближайшего съезда, нужно преодолеть большое расстояние.

Без остановки пестречинцы проехали 800 километров. Но около города Покрова во Владимирской области случилась неожиданная поломка. Автомобиль заглох. Вызвали комиссара, который смог помочь только тем, что одолжил гаечный ключ. Если первой их ошибкой был выбор в пользу новой трассы, то второй — отсутствие инструментов.

Несмотря на это, ребята отнеслись к преградам с юмором, ведь помогали военнослужащему. «Ничего, будем впредь знать», — успокаивали они себя. Ремонт провели, на первый взгляд, успешно.

«Когда машина завелась, нашему счастью не было предела, — вспомнил Олег Попков. — Мы в нее прыгнули, махнули рукой комиссару и помчали дальше. Но счастье наше длилось недолго. После двух километров мы опять встали».

(Слева направо) Алексей Чубко, Алмаз Вахитов и Олег Попков преодолели примерно 1500 километров пути в одну сторону. Фото предоставлено Олегом Попковым

«Сидим в унынии, не знаем, что делать, — продолжил рассказ Олег. — Вижу, стоит фура под мостом, а рядом ходит водитель-дальнобойщик. Подойдя к его машине, увидел кировские номера. А Киров — это наши соседи. Появилась надежда. Постучал к нему в кабину, говорю: „Земляк, сосед, выручай!“ Объяснил ситуацию, что нам деваться некуда, сломались, а ехать еще очень долго, приблизительно 700 километров».

«Сосед» Роман помог необходимыми инструментами и устройствами для ремонта. Поэтому спустя минут сорок Нива снова была на ходу. После этого ребята уже не спешили радоваться, со страхом ожидали очередного подвоха. Но приключения на этом, к счастью, закончились.

«На самом деле машина оказалась экономной, много бензина не требовала, и дно крепкое, двигатель хороший. А такие незначительные поломки, случились, может, из-за того, что на большой скорости ехали», — предположил рассказчик.

Пестречинцы решили, что перед передачей машины военнослужащим нужно обязательно поменять аккумулятор, генератор и другие запчасти – все, что давали сбой. Чтобы «Нива» прослужила долго и без проблем. Добрались они до Курска около пяти утра воскресенья. После короткого отдыха, как и планировали, обновили машину и передали бойцу с позывным Хасан.

«Он остался доволен. Сказал, что задняя часть крыши будет срезаться и на нее установят миномет», — передает Олег.

Далее участники поездки добрались трансфером из Курска до Москвы, хотя заранее покупали билеты на поезд, но из-за непредвиденных обстоятельств опоздали. Хорошо, что успели на самолет в Казань. Хотя у пестречинцев было много планов. Они хотели посетить часть, где служат земляки, побывать на Курской дуге, погулять по столице России.

Признаются, что поездка выдалась тяжелой, трое суток без сна и комфорта, но главное — миссия выполнена.

Это наша первая, но не последняя поездка, убеждены ребята.

Расходы на дорогу частично взяло на себя «Чистое сердце», куда средства передают желающие внести свой вклад в поддержку любой гуманитарной помощи.

С 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, смогут получить до 1,7 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с новым указом Президента РФ о федеральной выплате в 400 тысяч рублей военным, которые в указанный период заключат контракт для службы в зоне СВО (вместо 195 тыс. ранее).

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117.