Жители Казани хотели бы, чтобы МРОТ увеличился в 2,7 раза

Жители Казани уверены, что установленный федеральными властями минимальный размер оплаты труда должен увеличиться более чем в 2,7 раза по сравнению с уровнем 2021 года или примерно в 2,4 раза по сравнению с уровнем начала 2022-го. Это следует из социологического опроса, проведенного сервисом SuperJob.

В 2021 году величина МРОТ равнялась 12 130 рублям, в 2022-м она выросла до 13 890 рублей. Закон об увеличении минимального размера оплаты труда на 8,6% в прошлом декабре подписал Президент РФ Владимир Путин. Годовая инфляция, согласно данным Росстата, составила почти 8,4%, достигнув максимума с 2015 года.

Желаемый уровень МРОТ для жителей столицы Татарстана в январе 2022 года равняется 33 400 рублям. По сравнению с ноябрем 2020-го, когда проводился аналогичный опрос, их запросы выросли незначительно — примерно на 3,4%.

При этом самые высокие запросы к уровню МРОТ — у москвичей, 42,1 тыс. рублей. На втором месте жители Владивостока с 40,5 тыс. рублей, на третьем — хабаровчане с 38,8 тыс. Петербуржцы разместились на четвертой строчке с 38,3 тыс. рублей. На пятой позиции оказались жители Тюмени, желаемый размер МРОТ для которых — 37,6 тыс. рублей.

Вместе с тем наиболее скромные ожидания демонстрируют жители Ижевска и Саратова с 31,6 тыс. рублей, а также Ульяновска — с 32 тыс., отмечают аналитики сервиса.

Сильнее всего запросы к уровню МРОТ с ноября 2020 года к январю 2022-го увеличились у живущих в Оренбурге (34,6 тыс. рублей, рост на 21%), Кирове (32,1 тыс. рублей, рост на 18%), Иркутске (36,8 тыс. рублей, рост на 17%) и Ярославле (34 тыс. рублей, рост на 17%).

Опрос проводился с 1 декабря 2021 года по 12 января 2022-го в городах-миллионниках и полумиллионниках. В нем участвовало по 1500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 1000 респондентов из других городов-миллионников и по 700 респондентов из городов-полумиллионников. Всего оказались охвачены 37 городов России.