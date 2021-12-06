Путин подписал закон об увеличении МРОТ в 2022 году

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда с 1 января 2022 года с нынешних 12 792 рубля до 13 890 рублей в месяц. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Изначально предполагалось, что МРОТ увеличится до 13 617 рублей в месяц. Но ко второму чтению закона в Государственной Думе глава государства внес поправку об увеличении МРОТ не на более чем 800 рублей, а почти на 1,1 тыс. Новелла вступит в силу 1 января 2022 года.

Агентство «Прайм» напоминает, что по принятой в 2020 году методике минимальный размер оплаты труда равняется 42% от медианной заработной платы за предыдущий год, рассчитанной Росстатом. Медианная заработная плата — это величина, относительно которой у половины жителей страны зарплата выше, а у половины — ниже.