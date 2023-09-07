В Казани сократили число парковок для самокатов и велосипедов

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В Казани сократилось число парковок для самокатов и велосипедов. Теперь в городе осталось 1564 таких пункта, следует из сборника документов и правовых актов исполкома столицы РТ.

Ранее «Татар-информ» сообщал об уменьшении числа парковочных мест. На момент прохождения антикоррупционной экспертизы планировалось урезать список на 10 пунктов — с 1575 до 1565. Однако в заключительном варианте из списка пропало 11 точек.

Сообщалось, что решение принято из-за того, что пункты проката попадали в зону строительства Вознесенского тракта и частично совпадали с частными землями.