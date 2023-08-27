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Париж намерен первой из европейских столиц запретить электросамокаты
С 1 сентября в Париже будет запрещена аренда электросамокатов. Об этом сообщает бельгийский телеканал RTBF.
Мэрия столицы Франции не собирается возобновлять контракты с тремя частными компаниями — операторами, и они должны будут убрать свою технику с городских улиц.
Таким образом, Париж станет первой европейской столицей, которая запретит услугу по предоставлению электросамокатов населению.
Соответствующее решение было принято на городском референдуме 2 апреля, участие в котором приняли более 100 тыс. человек. Запрет электросамокатов поддержали 89% проголосовавших.
Парижане высказались за столь радикальный шаг не только потому, что им мешают разбросанные по городу самокаты, но и потому, что они обеспокоены безопасностью пользователей этих транспортных средств.
Впрочем, компании-операторы раскритиковали итоги референдума, обратив внимание в первую очередь на низкую явку — всего 7,46%.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что власти Казани урежут число парковок для самокатов и велосипедов.
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