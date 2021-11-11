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Происшествия
11 ноября 2021  13:38
Павел Климчак

Жители Казани сняли на видео первую метель в этом году

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Сегодня в Казани прошла первая метель в этом году, местные жители сняли на видео это явление. На ролике видно, как за короткое время метели дороги и тротуары плотно покрылись снегом.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что синоптики Татарстана вновь предупреждают о метели и гололедице. Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал россиянам «европейскую» зиму: с декабря по февраль температуры по стране будут примерно на два градуса выше нормы.

#Казань #снег и метель
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