Синоптик пообещал россиянам «европейскую» зиму

Погода предстоящей зимой будет развиваться по теплому сценарию. Так, с декабря по февраль температуры по стране будут примерно на два градуса выше нормы, рассказал специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он добавил, что по количеству осадков зима-2021/2022 будет находиться на уровне многолетних значений. Таким образом, погоду в эти месяцы можно сравнить с европейской.

«Я думаю, что это будет мягкий вариант зимы с достаточно большим количеством снега, — заявил специалист в беседе с радио Sputnik. — В принципе вполне себе комфортная, не холодная, не очень теплая зима, что-то напоминающее „еврозиму“».

Тишковец отметил, что при определении погоды на предстоящий сезон не стоит полагаться на народные приметы.

«Мы прогоняли все народные приметы через климатическую статистику, и вышло так, что 90% примет не работает, а 10% работает, но это касается краткосрочного сценария», — ответил он.