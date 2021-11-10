Синоптики Татарстана вновь предупреждают о метели и гололедице

Фото: архив ИА «Татар-информ», Михаил Захаров

Завтра, 11 ноября, в Татарстане вновь ожидается ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным с прояснениями. Ночью осадки маловероятны, тогда как днем будет идти снег и мокрый снег. Местами по региону, включая Казань, опять прогнозируются кратковременные метели с ухудшением видимости до 1–2 километров. На дорогах кое-где образуется гололедица.

Умеренный северо-западный ветер со временем поменяет направление на юго-западное. В дневные часы он иногда будет усиливаться порывами до 15–17 м/с, в том числе и на территории столицы Татарстана, отмечают синоптики.

На 14.30–14.40 сегодняшнего дня температура воздуха в республике составляет от -5,5 градуса около Бугульмы до +5,6 градуса в Камском Устье. В ночные и утренние часы она опустится до 3–8 градусов ниже нуля, а в восточных районах — и до -11 градусов. В светлое время суток воздух прогреется до 0, -5 градусов.

Согласно предварительным данным метеорологов, в дальнейшем температурный фон в регионе немного повысится. Осадки в виде снега и мокрого снега при этом сохранятся.