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Общество 31 января 2025 19:19

Жители Казани смогут бесплатно потренировать собак со специалистом

В казанских парках проведут несколько бесплатных занятий для собак. На уроках жителям расскажут, как помочь питомцам адаптироваться в окружающем мире, научить их исполнять команды и искать предметы, сообщила пресс-служба мэрии города.

Проводить занятия будет специалист по поведению собак Полина Кучеева.

Сначала встретятся хозяева с щенками. Занятия с ними пройдут 2 февраля в 15:00 в парке им. Горького. Соберутся участники у уличных часов при входе в парк.

9 февраля будут обучать собак ноузворку в парке у ЖК «Весна». Начало – 15:00.

Также хозяева щенков смогут прийти в 15:00 в парк «Комсомолец» на площадку для выгула собак. Именно там пройдет третье занятие.

Для участия нужно записаться у тренера через Telegram.

Уточняется, что тренировать будут собак не младше 3,5 месяцев, вакцинированных, прошедших карантин и обработанных от паразитов.

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#тренировки #бесплатно #собаки #Казань
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