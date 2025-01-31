Жителям Казани рассказали, где можно чипировать собак

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Чипировать своего домашнего питомца с целью регистрации можно во всех государственных ветклиниках Казани, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ ветеринарии Кабмина РТ. Напомним, что в Татарстане с 1 января введена обязательная регистрация собак.

«Владелец может приобрести микрочип в государственном ветеринарном объединении или другой клинике по своему усмотрению за счет собственных средств. Стоимость микрочипа в государственных ветклиниках Казани составляет 188 рублей, маркирование – 100 рублей», – рассказали в ведомстве.

Для прохождения процедуры владельцу животного необходимо предъявить паспорт и ИНН, а также ветеринарный паспорт собаки. Если документ питомца отсутствует, то он оформляется при чипировании.

«Эти документы необходимы для корректного внесения информации о питомце в базу данных», – пояснили в пресс-службе.

Государственные ветклиники, где можно зарегистрировать собаку, находятся во всех районах Казани. В частности, в Московском районе она расположена на ул. Декабристов, 115, в Кировском районе – на ул. 25 Октября, 2/7. Кроме того, участковый ветеринарный пункт работает в поселке Юдино, на ул. Звенигородской, 106.

Клиники Авиастроительного района находятся на ул. Побежимова, 2 и на ул. Малой Заречной, 15.

Жители Вахитовского и Приволжского районов могут чипировать собаку в ветклинике на ул. Даурской, 32А.

Казанцы, проживающие в Советском районе, могут обратиться в клинику на ул. Односторонка Ноксинская, 2А.

Центральная ветеринарная клиника Казани расположена на ул. Шуртыгина, 4.