Жители Казани приняли работы по реставрации «Дома Геркена» за аварию

В Доме Геркена (ул. Большая Красная, 49) ведут запланированные работы по реставрации объекта. Для очистки территории используют пар, который жители Казани могли принять за аварию, предупреждает комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

По сообщению комитета, сегодня жители Казани обратились в СМИ насчет появления пара возле дома №49 по улице Большая Красная. Горожане опасались, что авария или другое происшествие могут привести к его разрушению.

На место предполагаемого происшествия прибыли сотрудники комитета.

«Как выяснилось, причиной беспокойства стал пар, используемый для очистки территории исторического здания. Никаких угроз целостности дома нет», — говорится на сайте комитета.

В отношении Дома Геркена комитетом РТ по охране ОКН была согласована проектная документация по его сохранению.

Работы начались осенью прошлого года, однако с наступлением холодов их временно приостановили. Теперь, с потеплением, они снова возобновились, начиная с замены кровельного покрытия.

Разрешение на проведение всех запланированных мероприятий действует до 1 сентября 2025 года.

После пожара 1843 года архитектор П. Г. Пятницкий восстановил здание для майора А. Ф. Геркина. В 1849-м домовладение приобрела подпоручица А. Н. Пасмурова. Между 1880-м и 1890-м годами усадьбой владел чиновник И. И. Житницкий, а в 1901 году ее купил профессор Казанского императорского университета Николай Александрович Геркен.

В советское время в доме Геркена размещались разные медучреждения, в том числе туберкулезная больница в 1930-х годах и эндокринологический диспансер — в 1980-х.

Трехэтажное полукаменное (деревянное на кирпичном основании) здание является образцом жилой архитектуры первой половины XIX века.

Реставрационные работы будут включать восстановление исторического облика фасада, ремонт цоколя и деревянного тамбура, обновление кирпичной кладки и кровли, а также восстановление веранды и крылец.

Внутри здания отреставрируют интерьеры парадных помещений, включая потолки, розетки, обшивку стен, печи и двери.