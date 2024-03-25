В Казани восстановят исторический облик и отреставрируют дом Геркена

В Казани отреставрируют Дом А.Н. Пасмуровой — И.И. Житницкого — Н.А. Геркена. Здание по улице Большой Красной относится к началу XIX века, хотя после этого несколько раз перестраивалось. Проект реставрации получил положительное заключение историко-культурной экспертизы, сообщает Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

Полукаменное здание — деревянное на кирпичном основании — состоит из трех этажей, один из которых является антресольным. Из-за изношенности деревянных конструкций оно находится в ограниченно работоспособном состоянии. Опорные зоны деревянных балок полностью загнили, как и стены срубов (особенно в местах пристрое), отмечается слабая защита стен в зоне стыков.

По проекту реставрации будет проведена планировка прилегающей территории, чтобы отвести осадки с выше расположенных соседних участков. Также предусмотрено понижение уровня земли вдоль дворового северного фасада и углового деревянного наружного тамбура с устройством подпорной стенки, устройство водоотводящего лотка.

Также изменения коснутся внешнего облика здания. Специалисты планируют восстановить исторический облик главного фасада и ограды, утраченный в советский и постсоветский периоды. Так, за время эксплуатации здания стены и ограды сначала были облицованы плиткой типа кабанчик, а затем керамогранитом. В 90-х цоколь ограды отделали керамической плиткой вишневого цвета, а затем — бежевого. Также переложены столбы ворот и утрачены исторические металлические проездные ворота. Помимо этого, планируются работы в других местах, подвергшихся поздним изменениям, в том числе необходимо восстановить утраченный штукатурный слой на первом этаже и цоколе ограды, ворота, оштукатурить тамбур из силикатного кирпича, восстановить фронтон и навес над входом. Также из-за поднятия уровня тротуара была утрачена возможность открыть проход под верандой.

Ремонтно-реставрационные работы разделены на несколько частей: ремонт цоколя, деревянного тамбура, реставрация кирпичной кладки, ремонт крылец, реставрация деревянных стен фасадов, замена кровли и обрешетки, устройство водоотвода, ремонт веранды и лестниц, устройство отмостки, обновление ограды и ворот. Также реставрация затронет интерьеры, в том числе ценные, затем будут проведены внутренние отделочные работы, проведены ремонт и замены инженерных систем.

Согласно кратким историческим сведениям, объект культурного наследия регионального значения был назван в честь трех из своих многочисленных владельцев. Подпоручица А.Н. Пасмурова приобрела его в 1849 году. По ее поручению был спроектирован и построен дворовый флигель. В период между 1880-1890 годами усадьба принадлежала чиновнику И.И. Житницкому, а в 1901 году ее приобрел профессор Казанского университета Николай Геркен. При нем здание несколько раз подвергалось ремонту.

Основываясь на исторических сведениях, специалисты выделили четыре периода строительства здания:

— первая половина XIX века, когда был построен главный дом усадьбы — тогда, скорее всего, при проектировании использовался вид «образцового фасада деревянного дома на каменном подклете»;

— конец XIX века — после перехода из рук в руки у здания появилась двухэтажная кирпичная дворовая пристройка под односкатной кровлей;

— начало XX века — в 1913 году, находясь во владении почетного гражданина С.П. Ефремова, здание приобрело современный вид. Проведена реконструция с обновлением обшивки фасадов, устроены новые ограда и ворота, литой навес над главным входом, пристроена веранда, обновлена отделка помещений;

— советский и постсоветский периоды, когда в здании располагались разные медучреждения: эндокринологический диспансер и туберкулезная больница. Дом перестраивался под нужды этих учреждений.