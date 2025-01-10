В Казани отреставрируют деревянный дом профессора Геркена

Фото: пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия

В центре столицы Татарстана отреставрируют объект культурного наследия регионального значения — Дом А. Н. Пасмуровой — И. И. Житницкого — Н. А. Геркена. Здание расположено по адресу: ул. Большая Красная, 49, сообщает пресс-служба Комитета РТ по охране ОКН.

После пожара 1843 года архитектор П. Г. Пятницкий восстановил здание для майора А. Ф. Геркина. В 1849-м домовладение приобрела подпоручица А. Н. Пасмурова. По ее поручению был спроектирован и построен дворовый флигель. Между 1880-ми и 1890-ми годами усадьбой владел чиновник И. И. Житницкий, а в 1901 году ее купил профессор Казанского императорского университета Николай Александрович Геркен (1863–1933). При нем здание несколько раз ремонтировалось.

Будучи профессором кафедры оперативной хирургии, Николай Геркен организовал преподавание оториноларгологии и хирургической патологии с десмургией. Он также возглавлял общество врачей при Казанском университете и трудился редактором «Казанского медицинского журнала». Известен был в том числе борьбой с трахомой в Чувашской АССР.

В советское время в доме Геркена размещались различные медицинские учреждения, в том числе туберкулезная больница в 1930-х годах и эндокринологический диспансер — в 1980-х.

Трехэтажное полукаменное (деревянное на кирпичном основании) здание является образцом городского усадебного дома, примером жилой архитектуры первой половины XIX века. Оно сохранилось с минимальными переделками. В начале XX века дом был обложен по первому этажу плиткой, наличники второго этажа изготовлены в стиле модерн.

Председатель Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия Иван Гущин рассказал, что реставрационные работы будут включать восстановление исторического облика фасада, ремонт цоколя и деревянного тамбура, обновление кирпичной кладки и кровли, а также восстановление веранды и крылец.

Внутри здания сохранят и отреставрируют интерьеры парадных помещений, включая потолки, розетки, обшивку стен, печи и двери. Уже завершен демонтаж позднего тамбура и подготовлено основание для нового, уточнили в ведомстве.