Жители Дрожжановского района отпразднуют Сабантуй дважды по-татарски и раз по-чувашски

В Дрожжановском районе Татарстана праздник окончания весеннего сева будут праздновать в этом году с 11 по 13 июня трижды — дважды по-татарски и один раз по-чувашски.

В ближайшую субботу, 11 июня, Сабантуй пройдет в селе Малая Цильна. В воскресенье, 12 июня, — в селе Старое Дрожжаное. А в понедельник, 13 июня, который также будет нерабочим днем из-за того, что День России приходится на воскресенье, в селе Убеи отметят праздник окончания весенних полевых работ по-чувашски — Акатуй.

Первое же празднование завершения весенне-полевых работ в этом году, как рассказали «Татар-информу» в администрации муниципалитета, делегация Дрожжановского района провела 4 июня в селе Шыгырдан Батыревского района соседней Чувашии.

«Второй год мы по поручению и распределению Министерства культуры РТ организуем проведение национального татарского народного праздника Сабантуй в селе Шыгырдан в соседской Чувашии. До этого наш район проводил Сабантуй в Сызрани. В этом году делегация Дрожжановского района составила 120 человек — артисты, техперсонал и руководители, в том числе и глава нашего района Марат Гафаров», — пояснили «Татар-информу» в администрации Дрожжановского района.

Татарстанцы привезли с собой подарки, сладости, национальные блюда и концертные номера. Выездное мероприятие, подчеркнули в администрации муниципалитета, сплачивает и укрепляет дружественные и деловые отношения с соседями.

Даты празднования Сабантуя в республике ранее утвердил Президент Татарстана Рустам Минниханов. В Казани лейтмотивом праздника плуга станет образ матери, о чем сообщал «Татар-информ».