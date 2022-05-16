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Общество
16 мая 2022  11:59

Минниханов утвердил даты празднования Сабантуя

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Минниханов утвердил даты празднования Сабантуя

Президент Татарстана Рустам Минниханов утвердил даты празднования Сабантуя. В Казани он состоится 19 июня.

Согласно указу Президента РТ, в Набережных Челнах праздник плуга пройдет 18 июня.

В райцентрах и сельских населенных пунктах Сабантуй будут отмечать  с 11 по 13 июня.

«Кабинету Министров Республики Татарстан совместно с органами местного самоуправления обеспечить организацию проведения праздничных мероприятий в указанные сроки», – говорится в документе.

 В Москве Сабантуй назначен на 2 июля. Федеральный Сабантуй пройдет в Ульяновске 17 и 18 июня. Накануне праздник отметили в Астраханской области.

#сабантуй #Рустам Минниханов
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