Президент Татарстана Рустам Минниханов утвердил даты празднования Сабантуя. В Казани он состоится 19 июня.

Согласно указу Президента РТ, в Набережных Челнах праздник плуга пройдет 18 июня.

В райцентрах и сельских населенных пунктах Сабантуй будут отмечать с 11 по 13 июня.

«Кабинету Министров Республики Татарстан совместно с органами местного самоуправления обеспечить организацию проведения праздничных мероприятий в указанные сроки», – говорится в документе.

В Москве Сабантуй назначен на 2 июля. Федеральный Сабантуй пройдет в Ульяновске 17 и 18 июня. Накануне праздник отметили в Астраханской области.