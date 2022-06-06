Лейтмотивом казанского Сабантуя-2022 станет образ матери

Лейтмотивом предстоящего Сабантуя в столице Татарстана станет образ матери. Основные празднования в городе начнутся с конных скачек на Казанском ипподроме. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщил начальник Управления культуры Казани Азат Абзалов.

Докладчик отметил, что уже 17 июня состоится традиционный обряд сбора даров Сабантуя. Повозки отправятся от Казанского Кремля, от Театра оперы и балета, от комплекса «Туган авылым», а также от площадки в Старо-Татарской слободе. Финальной точкой станет площадь у театра Камала, где зрителей будет ждать концертная программа с участием фольклорных коллективов.

«Основной праздник начнется с одного из самых зрелищных видов состязаний — конных скачек. На Казанском ипподроме мероприятие пройдет в субботу, 18 июня», — рассказал Абзалов.

По его словам, празднование продолжится 19 июня гуляньями сразу на трех площадках: в березовых рощах поселков Мирный и Дербышки, а также в лесопарке у озера Лебяжье.

«В основу лейтмотива праздника этого года лег прообраз матери, который испокон веков является символом кормилицы для нас и наших предков», — заключил Азат Абзалов.