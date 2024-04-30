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Жители деревни в Тукаевском районе высадили 700 саженцев березы и сосны
Жители деревни Новый Байлар Тукаевского района Татарстана высадили 700 саженцев березы и сосны. Об этом пишет газета «Светлый путь».
Селяне с энтузиазмом участвовали в посадке деревьев, поскольку акция стала важным вкладом в озеленение малой родины и подарком будущим поколениям.
В прошедшее воскресенье в Казани, напомним, участники благотворительной акции «Урманфест» высадили около 500 саженцев плодовых деревьев и спиреи калинолистной. К природоохранным мероприятиям также присоединился Раис Татарстана Рустам Минниханов – 27 апреля он принял участие в центральном республиканском субботнике в Ноксинском лесу, где высадил саженцы деревьев и кустарников.
Единовременная посадка деревьев в рамках акции «Сад памяти» в Татарстане в этом году пройдет 4 мая.
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