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Участники «Урманфеста» в Казани высадили около 500 саженцев плодовых деревьев и спиреи
Участники благотворительной акции «Урманфест» высадили около 500 саженцев плодовых деревьев и спиреи калинолистной. Мероприятие прошло возле казанского хосписа «Наташа», передает пресс-служба Минлесхоза Татарстана.
Участников поприветствовали министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров, руководитель Общественной палаты РТ Светлана Коновалова, гендиректор хосписа Владимир Вавилов и др.
«Акция „Урманфест“ проводится уже пятый год подряд. За 4 года были высажены более 300 тысяч саженцев, к акции присоединились свыше 5 тысяч человек. Хочу поблагодарить всех участников за вклад в создание „зеленого пояса“ нашей родной республики», – обратился к присутствующим Кузюров.
«Урманфест» проводится с 2021 года с целью привлечь внимание общественности к вопросам сохранения природных ресурсов и улучшить экологическую обстановку. В этом году акция будет организована еще в Бавлинском (11 мая), Пестречинском (12 мая) и Менделеевском (18 мая) районах.
4 мая в Татарстане пройдет единовременная посадка саженцев в рамках акции «Сад памяти».
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