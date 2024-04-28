Участники «Урманфеста» в Казани высадили около 500 саженцев плодовых деревьев и спиреи

Фото: пресс-служба Минлесхоза РТ

Участники благотворительной акции «Урманфест» высадили около 500 саженцев плодовых деревьев и спиреи калинолистной. Мероприятие прошло возле казанского хосписа «Наташа», передает пресс-служба Минлесхоза Татарстана.

Участников поприветствовали министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров, руководитель Общественной палаты РТ Светлана Коновалова, гендиректор хосписа Владимир Вавилов и др.

«Акция „Урманфест“ проводится уже пятый год подряд. За 4 года были высажены более 300 тысяч саженцев, к акции присоединились свыше 5 тысяч человек. Хочу поблагодарить всех участников за вклад в создание „зеленого пояса“ нашей родной республики», – обратился к присутствующим Кузюров.

«Урманфест» проводится с 2021 года с целью привлечь внимание общественности к вопросам сохранения природных ресурсов и улучшить экологическую обстановку. В этом году акция будет организована еще в Бавлинском (11 мая), Пестречинском (12 мая) и Менделеевском (18 мая) районах.

4 мая в Татарстане пройдет единовременная посадка саженцев в рамках акции «Сад памяти».