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Единовременная посадка саженцев в рамках акции «Сад памяти» в Татарстане пройдет 4 мая
Международная акция «Сад памяти» пройдет в Татарстане в апреле и мае, единовременная посадка саженцев деревьев запланирована на 4 мая. Об этом сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.
Ведомство начало подготовку к проведению природоохранной акции, цели которой соответствуют задачам федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Сейчас специалисты определяют участки на территории лесного фонда и муниципальных районов и выбирают породный состав посадочного материала.
«На сегодняшний день подобраны участки на площади 255 гектаров. Всего в рамках акции планируется высадить более 1 миллиона саженцев», — сообщила ведущий советник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения Минлесхоза РТ Алсу Мустафина.
Организаторами Международной акции «Сад памяти» выступают АНО «Сад памяти», ВОД «Волонтеры Победы», Фонд памяти полководцев Победы и ВОД «Волонтеры леса». Ее цель — посадить 27 млн деревьев в память о 27 млн погибших в годы Великой Отечественной войны. В мероприятиях примут участие все регионы России и более 35 дружественных стран.
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