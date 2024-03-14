Единовременная посадка саженцев в рамках акции «Сад памяти» в Татарстане пройдет 4 мая

Фото: пресс-служба Минлесхоза РТ

Международная акция «Сад памяти» пройдет в Татарстане в апреле и мае, единовременная посадка саженцев деревьев запланирована на 4 мая. Об этом сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.

Ведомство начало подготовку к проведению природоохранной акции, цели которой соответствуют задачам федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Сейчас специалисты определяют участки на территории лесного фонда и муниципальных районов и выбирают породный состав посадочного материала.

«На сегодняшний день подобраны участки на площади 255 гектаров. Всего в рамках акции планируется высадить более 1 миллиона саженцев», — сообщила ведущий советник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения Минлесхоза РТ Алсу Мустафина.

Организаторами Международной акции «Сад памяти» выступают АНО «Сад памяти», ВОД «Волонтеры Победы», Фонд памяти полководцев Победы и ВОД «Волонтеры леса». Ее цель — посадить 27 млн деревьев в память о 27 млн погибших в годы Великой Отечественной войны. В мероприятиях примут участие все регионы России и более 35 дружественных стран.