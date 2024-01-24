Жители Дальнего Востока и других регионов сообщают о сбоях в работе Telegram и WhatsApp

Начиная со вчерашнего вечера в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp в регионах России, прежде всего на Дальнем Востоке и Сибири, а также в Москве, наблюдаются массовые сбои. Это следует из данных сервисов Downdetector и сбой.рф.

По информации детектора сбоев Downdetector, число проблем в работе Telegram начало расти вчера примерно в 22.00 по московскому времени и достигло максимума незадолго до 8.00 сегодняшнего дня.

Чаще всего на проблемы жаловались пользователи из Москвы (8943 обращения), Новосибирска (2987) и Хабаровска (940), а также из Владивостока, Якутска, Иркутска, Благовещенска, Читы и Санкт-Петербурга.

При этом 58% юзеров обратили внимание на общий сбой, 16% — на не грузящиеся чаты, 11% — на не работающее приложение, 5% — на не функционирующие кружочки, 3% — на невозможность войти, 2% — на не грузящиеся изображения, а 1% — на проблемы с сайтом.

В свою очередь сбой.рф зафиксировал, что на Новосибирскую область приходится 38% жалоб на не работающий Telegram, на Хабаровский край — 17%, на Москву — 10%, на Санкт-Петербург — 7%, на Приморский край — 5%, на Иркутскую область, Якутию и Амурскую область — по 3%, тогда как на Камчатский край — 2%.

Число проблем в работе WhatsApp, согласно данным Downdetector, тоже начало расти вчера примерно в 22.00 по московскому времени и достигло максимума до 7.00 сегодняшнего дня, после чего начался спад.

Преимущественно на проблемы жаловались пользователи из Москвы (1601 обращение), Новосибирска (607) и Хабаровска (337), а также из Владивостока, Якутска, Благовещенска, Иркутска, Санкт-Петербурга и Комсомольска-на-Амуре.

На общий сбой обратил внимание 61% юзеров, на не работающее приложение жаловались 25%, на проблемы с сайтом — 7%, на невозможность войти — 5%.

Сайт сбой.рф зарегистрировал, что на Новосибирскую область и Хабаровский край приходится по 25% жалоб на не работающий WhatsApp, на Москву — 10%, на Приморский край — 9%, на Санкт-Петербург — 7%, на Амурскую область — 5%, на Якутию — 4%, на Камчатский край — 3%, а на Иркутскую область — 2%.