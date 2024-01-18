В работе Telegram в Татарстане и других регионах России наблюдаются сбои

Сегодня днем и вечером в работе мессенджера Telegram в регионах России, включая Татарстан, и за ее пределами наблюдаются достаточно массовые сбои. Это следует из данных сервисов Downdetector и сбой.рф.

По информации детектора сбоев Downdetector, число проблем в работе сервиса начало расти примерно в 12.00 по московскому времени и достигло максимума после 19.00.

Со сбоями столкнулись жители не только России, но и Украины и Турции. Чаще всего на проблемы жаловались пользователи из Москвы (4085 жалоб), Уфы (875) и Казани (405), а также из Ижевска, Санкт-Петербурга, Киева, Самары, Нефтекамска и Стамбула.

Скриншот downradar.ru/ne-rabotaet/telegram.org

При этом 56% юзеров обращали внимание на общий сбой, 15% — на не грузящиеся чаты, 11% — на не работающее приложение, 7% — на не функционирующие кружочки, по 3% — на не грузящиеся изображения и на невозможность войти, а 1% — на проблемы с сайтом.

В свою очередь сбой.рф зафиксировал увеличение числа жалоб около 15.00 по Москве и их постепенный спад после 16.00.

На Москву приходится 25% обращений, на Башкортостан — 15%, на Санкт-Петербург — 10%, на Татарстан — 7%, а на Краснодарский край — 5%.