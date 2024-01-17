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Общество 17 января 2024 09:31

В WhatsApp произошел сбой — Татарстан на втором месте по жалобам

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В работе мессенджера WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, которая объявлена в РФ экстремистской организацией и запрещена) произошел сбой. Больше половины жалоб зарегистрировано в Башкирии — 53%, на втором месте — Татарстан с 15% обращений, следует из данных сайта мониторинга работоспособности сервисов РФ.

Кроме того, о проблемах в работе мессенджера сообщают пользователи из Москвы, Самарской области, Нижегородской, Оренбургской и Санкт-Петербурга.

#сбой в работе #whatsapp
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