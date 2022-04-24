Жители Челнов попросили отремонтировать дороги

Жители домов 10/62 и 10/63 Набережных Челнов попросили отремонтировать внутридворовые дороги. В социальных сетях челнинцы написали, что дорога в «ужасном состоянии», нет возможности проехать.

«Хотя бы дырки залатайте», — цитируют «Челнинские известия» местных жителей.

В администрации города пояснили, что в городе ведется ямочный ремонт, но на тех территориях, где это необходимо в первую очередь. Помимо этого, во дворах выполняется ремонт дорог по президентской программе «Наш двор».

«Также автоград участвует в федеральных, республиканских программах по ремонту и строительству дорог, помимо этого, реализуя собственные. Ремонт дорог выполняется планомерно», — сообщили в администрации.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что ямочный ремонт в Челнах стартовал 12 апреля. В этом году на выполнение работ по содержанию и ремонту дорожно-уличной системы города планируется направить 112,3 млн рублей.