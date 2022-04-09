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Ру Тат
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Строительство
9 апреля 2022  18:36

На ремонт дорог в Челнах направят 112,3 млн рублей

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На выполнение работ по содержанию и ремонту дорожно-уличной системы Набережных Челнов планируется направить 112,3 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

Заказчиком работ выступил исполком Автограда, средства будут выделены из муниципального бюджета. 
Согласно документации, подрядчик должен ликвидировать ямы на городских автодорогах, отремонтировать ливневки и сети наружного освещения.

Заявки на участие в электронном аукционе можно подавать до 15 апреля включительно. Работы должны быть завершены до 31 декабря 2022 года.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Елабуге «горячим» асфальтом покроют более 1,2 тыс. «квадратов» дорожного полотна.

#дорожное строительство #Набережные Челны
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