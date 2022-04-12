В Челнах стартовал ямочный ремонт дорог

В Набережных Челнах начался ямочный ремонт дорог. Накануне к работам привлекли одну бригаду, сегодня задействованы уже две по семь человек. Фотографиями в своем Telegram-канале поделилась мэрия Челнов.

Первыми будут отремонтированы основные проспекты и аварийные места, после дорожники возьмутся за местные проезды. Также отрабатываются заявки, которые поступают через «Народный контроль». Мастер участка МУП «ПАД» Динар Идиятуллин отметил, что в городе много ям, но все они будут ремонтироваться, заверил он.

Если позволят погодные условия, то работы будут вестись круглосуточно. Сначала трактор фрезерует асфальтобетонную поверхность, а там, где техника не справляется, кромки обрабатываются отбойным молотком.

Затем поверхность продувают и сушат, очищают от грязи. После яму заливают асфальтом, который, в свою очередь, выравнивают и выкатывают ручным катком.

Плюс ямочного ремонта в том, что нет необходимости перекрывать дорожное движение на долгое время. Уже через час после того, как завершен ремонт, по уложенному асфальту можно ездить.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на выполнение работ по содержанию и ремонту дорожно-уличной системы Набережных Челнов планируется направить 112,3 млн рублей.