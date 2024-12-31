Жители Арского района подготовили новогодние подарки для бойцов СВО

В Арском районе Татарстана родители детей, посещающих муниципальные детские сады, подготовили брелоки для отправки участникам спецоперации. Изготовлено 730 брелоков, часть приобретена. Ожидается, что новогодние подарки сможет получить каждый земляк — участник СВО.

Подарки были изготовлены по инициативе молодогвардейцев. Также коллектив редакции газеты «Арча хәбәрләре» («Арский вестник») и радио «Арча» приготовил для бойцов домашнюю лапшу.

Вместе с лапшой через земляка Ильнура Яруллина коллектив передал ребятам и последние номера газеты с малой родины. «Желаем участникам специальной операции здоровья, крепости духа, скорейшего возвращения домой с победой», — пожелали активисты.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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