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Общество 9 апреля 2024 16:47

Жителей Казани приглашают принять участие в донорской акции

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В Казани 19 апреля организуют донорскую акцию. Чтобы принять в ней участие, желающим надо пройти регистрацию, сообщается на сайте Unity (сервис для организаторов донорских мероприятий). В день сдачи крови донору необходимо иметь при себе паспорт и СНИЛС.

Напомним, стать донором может гражданин в возрасте от 18 лет, чей вес – больше 55 кг и который не имеет противопоказаний к сдаче крови на донорство.

Уточняется, что акцию проведут с 8:00 до 12:00 в Республиканском центре крови МЗ РТ (проспект Победы, 85).

Ранее сообщалось, что 12 апреля казанцы смогут бесплатно и анонимно сдать тест на ВИЧ. Специальный автомобиль будет стоять с 13:00 до 17:00 в парке Горького напротив «Трудовых резервов».

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