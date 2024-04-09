Казанцы смогут бесплатно и анонимно сдать тест на ВИЧ

В Казани 12 апреля желающие смогут пройти бесплатное и анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ. Об этом сообщает мэрия Казани.

Тест-мобиль будет работать с 13.00 до 17.00 в парке Горького напротив стадиона «Трудовые резервы», сообщают организаторы. Все желающие смогут проконсультироваться с социальным работником.

Напомним, подобные акции будут проводиться до июля на двух площадках Казани. Проект реализуется на средства гранта Татарстана, полученного для развития гражданского общества. Акции организованы совместно с Республиканским центром по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Минздрава РТ.