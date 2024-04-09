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Социальное такси, пункты сбора крови: в Казани появилась «добрая» карта
В столице Татарстана создали «добрую» карту, на которой указаны организации и точки, куда можно обратиться за помощью. Ее можно найти в 20 Центрах местного сообщества, сообщается в телеграм-канале мэрии.
Так, на карте указаны телефоны социального такси, адреса и режимы работы точек раздачи бесплатного питания и пунктов приема одежды для нуждающихся. Кроме того, при ее помощи можно узнать про пункты сдачи донорской крови.
Фото: телеграм-канал мэрии Казани.
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