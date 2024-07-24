Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Жителей Казани предупредили о чатах, где сливают личные данные подростков
Жителей Казани предупредили о каналах в мессенджерах, созданных злоумышленниками. В этих чатах мошенники выкладывают фото подростков с оскорблениями и требуют деньги за удаление поста.
Причем все чаще такие мошеннические смены «активируются» не только в столице Татарстана, но в Воронеже, Калининграде, Пензе и других городах, предупредила в своем телеграм-канале директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
Причем аферисты шантажируют не только фотографиями, но и распространяют личные данные несовершеннолетних.
За удаление всех данных требуют от 200 до 350 рублей, перевод просят на карты Сбера, а в комментариях к платежу надо якобы написать «возврат долга».
«Мы обратимся в Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку, как делали и ранее по всем аналогичным каналам. Отдельно прошу Сбер обратить внимание на эту ситуацию», - сообщила Мизулина.
Напомним, что соцсети, а в частности фейковые аккаунты и тому подобное довольно часто становятся оружием мошенников. Так, только в июле 2024-го аферисты создали фейк-аккаунт помощника Раиса РТ Олеси Балтусовой и рассылали фейковые сообщения в Telegram от имени главы Минземимущества РТ.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»