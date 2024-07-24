Жителей Казани предупредили о чатах, где сливают личные данные подростков

Жителей Казани предупредили о каналах в мессенджерах, созданных злоумышленниками. В этих чатах мошенники выкладывают фото подростков с оскорблениями и требуют деньги за удаление поста.

Причем все чаще такие мошеннические смены «активируются» не только в столице Татарстана, но в Воронеже, Калининграде, Пензе и других городах, предупредила в своем телеграм-канале директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Причем аферисты шантажируют не только фотографиями, но и распространяют личные данные несовершеннолетних.

За удаление всех данных требуют от 200 до 350 рублей, перевод просят на карты Сбера, а в комментариях к платежу надо якобы написать «возврат долга».

«Мы обратимся в Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку, как делали и ранее по всем аналогичным каналам. Отдельно прошу Сбер обратить внимание на эту ситуацию», - сообщила Мизулина.

Напомним, что соцсети, а в частности фейковые аккаунты и тому подобное довольно часто становятся оружием мошенников. Так, только в июле 2024-го аферисты создали фейк-аккаунт помощника Раиса РТ Олеси Балтусовой и рассылали фейковые сообщения в Telegram от имени главы Минземимущества РТ.