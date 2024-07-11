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Мошенники создали фейк-аккаунт помощника Раиса РТ Олеси Балтусовой
Мошенники создали поддельный Telegram-аккаунт помощника Раиса Татарстана Олеси Балтусовой. Об этом она написала в Telegram-канале «Наследие городов».
«Злоумышленники создали двойник моего аккаунта в Telegram. Просьба заблокировать аккаунт злоумышленника при встрече с ним. Там взята моя старая фотография из вк и мой статус из вк. Но это не я», – говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что пользователям мессенджера Telegram приходят поддельные сообщения от имени Министра земельных и имущественных отношений РТ Азата Кадырова. Тогда министр рекомендовал быть внимательными и не вступать в диалог со злоумышленниками.
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