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Общество 9 июля 2024 17:12

Мошенники рассылают фейковые сообщения в Telegram от имени главы минземимущества РТ

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Пользователям мессенджера Telegram приходят поддельные сообщения от имени Министра земельных и имущественных отношений РТ Азата Кадырова. Об этом сообщает пресс-служба Министерства.

«Министр земельных и имущественных отношений Республики Татарстан Азат Кадыров сообщил, что от его имени в мессенжере Telegram с поддельного аккаунта идет рассылка. Это действия мошенников», – предупредили в ведомстве.

Министр рекомендовал быть внимательными и не вступать в диалог со злоумышленниками.

#минземимущество рт
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