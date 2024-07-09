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Мошенники рассылают фейковые сообщения в Telegram от имени главы минземимущества РТ
Пользователям мессенджера Telegram приходят поддельные сообщения от имени Министра земельных и имущественных отношений РТ Азата Кадырова. Об этом сообщает пресс-служба Министерства.
«Министр земельных и имущественных отношений Республики Татарстан Азат Кадыров сообщил, что от его имени в мессенжере Telegram с поддельного аккаунта идет рассылка. Это действия мошенников», – предупредили в ведомстве.
Министр рекомендовал быть внимательными и не вступать в диалог со злоумышленниками.
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