Мошенники рассылают фейковые сообщения в Telegram от имени главы минземимущества РТ

Пользователям мессенджера Telegram приходят поддельные сообщения от имени Министра земельных и имущественных отношений РТ Азата Кадырова. Об этом сообщает пресс-служба Министерства.

«Министр земельных и имущественных отношений Республики Татарстан Азат Кадыров сообщил, что от его имени в мессенжере Telegram с поддельного аккаунта идет рассылка. Это действия мошенников», – предупредили в ведомстве.

Министр рекомендовал быть внимательными и не вступать в диалог со злоумышленниками.