Жителей Казани в рамках Года семьи познакомят со свадебными обычаями народов РТ

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В столице Татарстана возобновляется проект «Древо жизни», знакомящий горожан с родными языками и традиционными культурами народов республики. Первое мероприятие состоится 3 июля в казанском парке имени Горького — на нем будут представлены свадебные обычаи семи народов РТ, сообщает отдел по реализации национальной политики в области языковой культуры исполкома Казани.

В этот день жители и гости города смогут познакомиться с элементами традиционных свадебных обрядов татар, русских, чувашей, удмуртов, марийцев, мордвы и башкир. Фольклорные коллективы из районов Татарстана представят интерактивные программы в семи национальных подворьях.

Для пришедших на праздник организуют мастер-классы по вышивке татарских свадебных платков, изготовлению поясов и глиняных игрушек, нагрудных женских украшений и посуды, резьбе по дереву, созданию кукол-неразлучников, вышивке. Состоится фотовыставка: «Свадебная обрядность народов Поволжья глазами фотографов ХХ и ХXI веков».

Состоятся выступления таких казанских коллективов, как тюрко-татарская этногруппа «Риваять», ансамбль «Красная горка», мордовский фольклорный народный ансамбль «Пизёлне», государственный фольклорный ансамбль кряшен «Бермянчек» и театр песни «Аҡ тирәк» из КЦ «Залесный».

Присоединятся к ним народный фольклорный ансамбль «Уяв» из Чебоксар, народный фольклорный ансамбль «Мурсескем» Куженерского района Марий Эл, экспериментальное трио «Азвесям» из Ижевска, лауреат всероссийских и международных конкурсов и фестивалей Мария Стуклова и кураист Гали Хасанов из Нижнекамска.

Кроме того, для детей подготовят специальную зона мастер-классов, откуда каждый ребенок сможет уйти с памятным подарком. Предусмотрено и занятие по приготовлению татарских «Кияү пәрәмәче» («перемячей жениху»). Также желающим предложит чай с травами из самовара.

В соответствии с общим духом события интерактивная площадка «В гостях у свахи» поможет желающим найти свои вторую половинку. Завершится вечер парадом женихов и невест. В связи с этим стоит отметить, что на этот раз проект «Древо жизни» реализуется в рамках Года семьи, объявленного в России Президентом РФ Владимиром Путиным.

Проект «Древо жизни» стартовал летом 2022 года, в первом сезоне он был посвящен культуре мари, удмуртов, мордвы и чувашей. Мероприятия 2023 года рассказали о культуре башкирского, татарского и русского народов.

Инициатива реализуется мэрией Казани и Ассамблеей народов Татарстана при поддержке Комиссии при Раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан. Название проекта связано с типичным в том числе и для культуры народов Поволжья мифическим символом — древом жизни, обозначающим связь трех миров: верхнего (небесного), земного (человеческого) и нижнего (подземного).