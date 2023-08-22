В Казани подводят итоги проекта «Древо жизни», посвященного культуре народов Татарстана

Фото: © Энже Габдуллина / «Татар-информ»

В Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького в Казани организован фестиваль «Древо жизни», где представлены образцы фольклора народов, проживающих в Республике Татарстан. Там выступают творческие коллективы, проходят мастер-классы.

В мероприятии принимает участие заместитель руководителя исполкома Казани Гузель Сагитова.

«В Год национальных культур и традиций (объявленный в Татарстане Раисом РТ Рустамом Миннихановым — прим. Т-и) мы продолжаем работу в этом направлении. Подводя итоги года, собрали вместе представителей семи национальностей. Возможно, проект будет продолжен в следующем году. Основная идея проекта — показать, как сохраняется фольклор, это истинно народное творчество. Это достойный пример единения народов», — рассказала представитель мэрии.

Фото: © Энже Габдуллина / «Татар-информ»

На территории парка работают площадки, посвященные национальному костюму, декоративному искусству, детскому творчеству, национальной кухне. Для гостей праздника подготовлены квест-программы, мастер-классы по украшению татарских калфаков тамбурной вышивкой и бисером, изготовлению русских глиняных игрушек, кряшенского украшения «тамакса», вышиванию «марийских рун», резьбе по дереву, изготовлению украшений с башкирским орнаментом и удмуртских нагрудных украшений — монисто.

Проект «Древо жизни» нацелен на сохранение и популяризацию родных языков и традиционной культуры народов Поволжья. Проект стартовал летом 2022 года, тогда он был посвящен культуре мари, удмуртов, мордвы и чувашей. В этом году в июле и августе проходили мероприятия, посвященные культуре башкирского, татарского и русского народов.

Проект реализуется мэрией Казани и Ассамблеей народов Татарстана при поддержке Комиссии при Раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан.

Название проекта связано с мифическим символом — древом жизни, обозначающим связь между человеком, Богом, землей и небом. Этот образ встречается в разных культурах, являясь неотъемлемой частью верований татар, башкир, мари, удмуртов, мордвы и чувашей. У каждого народа есть свое название символа: «байтирәк» (у татар), «нәҫел ағасы» (у башкир), «тукымвож» (у марийцев), «дунне писпу» (у удмуртов), «шувто ине» (у мордвы-мокши), «пурнӑҫ йывӑҫҫи» (у чувашей).