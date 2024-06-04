Мэрия Казани поделилась этнокультурными планами на лето

Мэрия столицы Татарстана раскрыла планы по реализации различных этнокультурных инициатив в ходе летнего сезона. Посвященная им пресс-конференция прошла в «Татар-информе»

«Мы продолжаем заниматься этими проектами, потому что хотим, чтобы у людей было осознание — ничего не поменялось. Даже в неспокойное время мы должны добавлять красок в жизнь», — подчеркнула заместитель руководителя исполкома Казани Гузель Сагитова.

На трех площадках — в поселке Мирный, в поселке Дербышки и на озере Лебяжье — 23 июня пройдёт Сабантуй. Основным местом проведения праздника плуга традиционно станет Березовая роща поселка Мирный. Символом Сабантуя станут открытые ворота и окна, ожидаются гости из стран БРИКС.

С 13 июня начинается летний сезон уроков танца «Хәрәкәттә — бәрәкәт». Проект реализуется с 2021 года при поддержке мэрии Казани и Комиссии при Раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан. В прошлом году за лето было проведено 11 уроков. В этом году всех желающих будут ждать каждый четверг в 18.00 у театра имени Камала на берегу озера Кабан. Главной темой станут танцевальные игры по книге Гаяза Тагирова «100 танцев».

В парке Горького 3 июля и 7 августа пройдет мероприятие «Древо жизни». Его цель — сохранение и популяризация языков и культуры народов Поволжья. Первая встреча будет посвящена свадебным традициям татар, русских, чувашей, удмуртов, мордвы, марийцев и башкир. А в августе гостям и жителям города расскажут про детский фольклор и обряды, связанные с рождением детей.

Продолжается прием заявок на конкурс проектов, посвященных сохранению татарского языка и развитию татарской культуры, «Үз телем». Призовой фонд конкурса составляет 2 млн рублей. Участие могут принять казанские школьники и студенты, а также любой желающий младше 35 лет.

До 20 июля также принимает работы конкурс «Здравствуй, Казань!», посвященный в этом году декоративно-прикладному искусству. Всего предусмотрены две возрастные группы и четыре номинации: обработка кожи, керамика, войлок и вышивание. Занявшие первые, вторые и третьи места в каждой группе и номинации получат соответственно 100 тыс., 85 тыс. и 65 тыс. рублей. К участию допускаются мастера старше 18 лет.

Помимо прочего, мэрия Казани проводит конкурс пьес для детей и подростков. Работы будут оцениваться в четырех категориях: пьеса для детей до 10 действующих лиц, пьеса для детей свыше 10 действующих лиц, пьеса для подростков до 10 действующих лиц, пьеса для подростков свыше 10 действующих лиц. Победителей в каждой из номинации ждут денежные призы: 110 тыс. рублей — первое место, 90 тыс. — второе, 70 тыс. — третье. Заявки принимаются до 1 сентября.

Фестиваль новой этнической культуры «Итиль» в этом году состоится 10 августа в зеленой зоне парка Горького. Традиционно это событие посвящено культуре коренных народов через призму современной культуры. Ежегодно фестиваль посещают необычные гости. Так, в 2021 году хедлайнером «Итиля» стала певица Манижа, а в прошлом — Тина Кузнецова.