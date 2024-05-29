Жителей Казани попросили придумать имя для родившейся в зоопарке зебры

Фото: t.me/kazanzoo1806/

Казанский зооботсад организовал конкурс на имя для жеребенка, родившегося у зебр Точки и Ромака. Об этом сообщает пресс-служба учреждения в Telegram-канале.

«Запускаем конкурс на имя жеребёнка зебры <...> И сообщаем: это девочка <...> Предлагайте свои варианты в комментариях под этим постом <...>», — сказано в сообщении.

Фото: t.me/kazanzoo1806/

Итоги конкурса подведут 31 мая, а пока жители Казани предлагают свои варианты имени для маленькой зебры.

В частности, подписчики вспомнили такие имена, как Зарина, Розочка, Уля, Звездочка, Ромашка, Полосочка, Наоми, Бесси, Волли, Тома («имя папы + мамы»), Зами и даже Турбина. Жеребенка даже предложили назвать Мартином, «ежели это мальчик», хотя пол зебры был указан в объявлении о конкурсе.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в ночь с 18 на 19 мая в казанском зоопарке у пары зебр Точки и Ромака впервые родился жеребенок.