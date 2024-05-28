Из Ярославля в казанский зоопарк привезли двух пятнистых оленей

В казанском зооботаническом саду «Африка. Река Замбези» вновь пополнение – новыми обитателями стали две самки пятнистых оленей, которых в начале мая привезли из Ярославского зоопарка.

«Дорогу животные перенесли хорошо, успешно прошли карантин, адаптировались к новому дому и подружились с новыми членами пятнистого семейства – с Юмико, Амайей и Пятнашкой», – говорится в телеграм-канале казанского учреждения.

Ранее сообщалось, что в зоопарке у пары зебр Точки и Ромака впервые родился жеребенок – детеныш появился на свет в ночь с 18 на 19 мая.