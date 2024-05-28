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Из Ярославля в казанский зоопарк привезли двух пятнистых оленей
В казанском зооботаническом саду «Африка. Река Замбези» вновь пополнение – новыми обитателями стали две самки пятнистых оленей, которых в начале мая привезли из Ярославского зоопарка.
«Дорогу животные перенесли хорошо, успешно прошли карантин, адаптировались к новому дому и подружились с новыми членами пятнистого семейства – с Юмико, Амайей и Пятнашкой», – говорится в телеграм-канале казанского учреждения.
Ранее сообщалось, что в зоопарке у пары зебр Точки и Ромака впервые родился жеребенок – детеныш появился на свет в ночь с 18 на 19 мая.
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