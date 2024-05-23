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В зоопарке Казани у зебр впервые родился жеребенок
В казанском зоопарке у пары зебр Точки и Ромака впервые родился жеребенок. Как сообщили в зооботсаду, детеныш появился на свет в ночь с 18 на 19 мая. Отмечается, что его родителей привезли на территорию «Реки Замбези» в декабре 2022 года.
«Новоиспеченная мама и жеребенок чувствуют себя замечательно. Пока они проживают отдельно от других членов полосатого семейства», – отметили в сообщении.
Также сотрудники добавили, что в течение недели детенышу не следует видеть других зебр, чтобы он мог запомнить, как выглядят полоски матери.
«Для зебр черно-белый узор подобен отпечатку пальцев человека. Он уникален и неповторим», - объяснили в зоопарке.
На протяжении двух месяцев малыш будет кормиться материнским молоком и только потом перейдет на питание «как у взрослых» - сено, траву, свеклу, картофель.
Мать детеныша Точка тем временем не оставляет своего малыша ни на секунду и следует за любознательным новорожденным по пятам.
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