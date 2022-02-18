Жителей ДНР начнут вывозить в Россию в 20.00 по московскому времени

Первые автобусы с эвакуируемыми жителями самопровозглашенной Донецкой народной республики выедут в 20.00 по Москве. Об этом заявил глава администрации города Ясиноватая Дмитрий Шевченко, сообщает телеканал RT.

«Решением главы местной администрации в городе Ясиноватая объявлена экстренная эвакуация... Автобусы выезжают сегодня в 20:00», — сказал мэр.

Ранее в Госдуме РФ заверили, что Россия готова оказать помощь гражданам самопровозглашенных республик Донбасса. «Ясно, что мы всегда поможем своим людям, гражданам или негражданам России, это неважно <...>», — заметил первый зампред думского Комитета по международным делам Вячеслав Никонов.

Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил об обострении ситуации на Донбассе. Он обвинил украинские власти в нарушении Минских соглашений.

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник призвал жителей Луганска эвакуироваться на территорию России, сославшись на усиление обстрелов.

Однако министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что все заявления о планировании украинской стороной наступательных операций в Донбассе не соответствуют действительности.