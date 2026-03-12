Жителей ЦФО и ПФО предупредили о повышенном риске весеннего паводка

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Повышенный риск весеннего паводка в 2026 году ожидается в регионах Центрального и Приволжского федеральных округов из-за аномально высокого уровня снежного покрова. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов.

По его словам, анализ текущей метеорологической ситуации с использованием инструментов космического мониторинга показывает рекордные показатели снега, что создает угрозу для озимых культур.

Он отметил, что по состоянию на 6 марта в Центральном федеральном округе наиболее высокий уровень снежного покрова – от 60 до 80 сантиметров – наблюдается в Калужской, Тульской и Орловской областях. Во Владимирской области, а также в соседних районах Ивановской и Рязанской областей высота снега составляет около 50–60 сантиметров.

Еще более высокие показатели фиксируются в ряде регионов ПФО. Так, в Нижегородской области снежный покров достигает примерно 70 сантиметров, а в регионах Верхнего Поволжья – Чувашской Республике, Республике Марий Эл, Удмуртской Республике и Кировской области – он местами доходит до 90 сантиметров.

При этом в южных регионах Черноземья и на Нижней Волге из-за повышения дневных температур уровень снежного покрова постепенно снижается и сейчас не превышает 10–12 сантиметров.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить контроль за уборкой снега с крыш и подготовиться к паводкам. Позже в Минпромторге РТ обсудили подготовку к паводковому и пожароопасному периодам.