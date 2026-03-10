В Минпромторге РТ обсудили подготовку к паводковому и пожароопасному периодам

Фото: t.me/made_in_tatarstan

Под руководством заместителя Премьер-министра РТ – министра промышленности и торговли Татарстана Олега Коробченко состоялось заседание республиканского Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга РТ.

Главной темой встречи стала подготовка к безаварийному прохождению весеннего паводка и пожароопасного сезона в текущем году.

Участники заседания детально рассмотрели сценарный план Сетевой компании, направленный на минимизацию рисков нарушения электроснабжения потребителей. Также на повестке дня стоял вопрос оснащения социально значимых учреждений автономными резервными источниками питания.

Отдельное внимание было уделено перечню энергообъектов, которые будут обеспечивать стабильную работу Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum».

С докладами о проделанной работе выступили представители регионального управления МЧС России, Сетевой компании, «Татэнерго», ТГК-16, Нижнекамской ТЭЦ и компании «Татнефть». На данный момент установлен контроль за оборудованием, зданиями и сооружениями, находящимися в зонах возможного подтопления, включая переходы воздушных линий через реки и в поймах рек.

Для предотвращения аварий энергетики проводят обследования кабельных и воздушных линий, очищают от снега крыши и отмостки зданий. Специалисты уже подготовили дизель-генераторные установки, проверили состояние сигнальных знаков на судоходных реках, а также выполнили защиту опор ЛЭП от подмыва оснований и воздействия льда.

Кроме того, укреплены откосы земляных сооружений и берегов. Для отвода талых и грунтовых вод из технических колодцев на подстанциях, расположенных в низинах, в рабочее состояние приведены дренажные устройства и проведена ревизия топлива.