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СВО 1 ноября 2024 17:06

Житель Высокогорского района отправил на СВО тележки для эвакуации раненых

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Житель Высокогорского района отправил на СВО тележки для эвакуации раненых
Фото предоставлено Алиной Камалиевой

Житель Высокогорского района Татарстана Ильгизар Кулмаментьев отправляет в зону специальной военной операции санитарно-эвакуационные тележки. Начал он этим заниматься совсем недавно, но уже успел отправить бойцам 40 тележек и спасти много жизней. Если Ильгизар заботиться о бойцах в тылу, то его сын — в бою. Он находится в зоне боевых действий.

Спроектировать тележки и запустить их в работу Ильгизару Кулмаментьеву помог потомственный инженер Альберт Ахметзянов. Он рассказал, что тележки весят всего 12 килограммов, а рабочая нагрузка у них до 120 килограммов. Отремонтировать их можно в любых полевых условиях. Инженер обратил особое внимание на то, чтобы тележки были легкими и один боец мог вовремя эвакуировать одного раненого.

Фото предоставлено Алиной Камалиевой

«Не всегда шесть человек есть, чтобы эвакуировать раненого. Вопрос стоит о спасении жизни», — пояснил проектировщик.

Первая тележка была изготовлена в конце 2022 года. Ее поставили в мобилизационный центр подготовки при танковом училище. В начале 2023 года отправили еще несколько тележек через общество афганцев. Далее, уже в Бугульме, одно из производств выделило средства на изготовление 25 тележек.

Фото предоставлено Алиной Камалиевой

В начале этого года Альберт Ахметзянов познакомился с высокогорцем — Ильгизаром Кулмаментьевым. Ильгизар в одной из социальных сетей наткнулся на сбор для тележек. Сумма сбора была существенной, и мужчина предложил свою помощь в изготовлении. Таким образом можно было их передать на фронт гораздо больше.

«Я просто варить умею, руки вроде на месте. Предложил, что давайте попробую сделать сам», — рассказал он.
Это было полгода назад. За это время Ильгизар сделал и отправил более 40 тележек. Сейчас готовы еще пять.

Фото предоставлено Алиной Камалиевой

«Делаю я эти тележки в помощь нашим ребятам, которые служат на СВО. Всех понимаю прекрасно, потому что сын у меня у самого там же находится. Поэтому чем больше мы сделаем, тем больше спасем жизни наших ребят», — убежден мужчина.

Татарстанские Кулибины теперь хотят сделать средства защиты от дронов. Говорят, всё это реализуемо, были бы деньги. «Есть и наши российские наработки. Сотрудничая с предприятиями, тоже можем поставлять. Не буду говорить, пока это военная тайна», — подчеркнул Альберт Ахметзянов.

Фото предоставлено Алиной Камалиевой

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Материал подготовлен при участии Алины Камалиевой.

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