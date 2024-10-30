Житель Татарстана показал пойманного им карпа весом 29 кг

В озере села Тарханка (Аксубаевский район РТ) поймали карпа более метра в длину и весом 29 кг. Его выловил местный житель, пишет ТНВ.

Рыбу-гиганта несли двое мужчин. Хвост карпа заканчивается у колен татарстанца.

Ранее 68-летний житель Татарстана показал пойманную им щуку весом 12 кг. А в августе текущего года другой татарстанец смог поймать на Волге сома, который весил 42,7 кг.

фото и видео: ТНВ