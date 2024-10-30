news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 30 октября 2024 15:57

Житель Татарстана показал пойманного им карпа весом 29 кг

Скопировать ссылку
Житель Татарстана показал пойманного им карпа весом 29 кг

В озере села Тарханка (Аксубаевский район РТ) поймали карпа более метра в длину и весом 29 кг. Его выловил местный житель, пишет ТНВ.

Рыбу-гиганта несли двое мужчин. Хвост карпа заканчивается у колен татарстанца.

Ранее 68-летний житель Татарстана показал пойманную им щуку весом 12 кг. А в августе текущего года другой татарстанец смог поймать на Волге сома, который весил 42,7 кг.

фото и видео: ТНВ

#рыба #фото #Татарстан
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100