68-летний житель Татарстана показал пойманную им 12-килограммовую щуку

Фото: baltaci.ru

12-килограммовую щуку удалось поймать 68-летнему жителю села Ципья Балтасинского района Татарстана. Фотографию улова опубликовали в районной газете «Хезмәт».

Согласно публикации, мужчина является заядлым рыбаком, снастями умеет пользоваться с детства. Также отмечается, что место своего улова татарстанец не раскрыл.

В августе текущего года мы сообщали о жителе Татарстана, которому удалось выловить на Волге сома весом 42,7 килограмма. По словам рыбака, поймать гигантскую рыбу ему удалось у Камского Устья. Оказалось, что ее длина — около 167 сантиметров.