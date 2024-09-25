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68-летний житель Татарстана показал пойманную им 12-килограммовую щуку
12-килограммовую щуку удалось поймать 68-летнему жителю села Ципья Балтасинского района Татарстана. Фотографию улова опубликовали в районной газете «Хезмәт».
Согласно публикации, мужчина является заядлым рыбаком, снастями умеет пользоваться с детства. Также отмечается, что место своего улова татарстанец не раскрыл.
В августе текущего года мы сообщали о жителе Татарстана, которому удалось выловить на Волге сома весом 42,7 килограмма. По словам рыбака, поймать гигантскую рыбу ему удалось у Камского Устья. Оказалось, что ее длина — около 167 сантиметров.
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