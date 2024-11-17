Житель Арского района подарил волонтеру автомобиль для перевозки грузов на СВО

На фото Ильнур Яруллин рядом с новой машиной

Фото из личного архива

Один из руководителей хозяйств Арского района РТ, пожелавший сохранить анонимность, передал волонтеру и активисту Ильнуру Яруллину автомобиль для перевозки гуманитарной помощи в зону СВО.

Индивидуальный предприниматель Ильнур Яруллин с гуманитарной миссией не раз доезжал до передовой. Он поддерживает связь с земляками — участниками спецоперации.

«Однажды с Ильнуром разговорились на эту тему, — говорит даритель. — Позже я задумался, какое же доброе дело выполняет этот человек. Сколько километров он проехал на своей машине, расходовал свой бензин. Я был поражен его рассказом».

Во время очередной поездки по дороге у него сломалась машина. В одном из сервисов машину отремонтировали, узнав, куда он едет, денег не взяли. Проехав какое-то расстояние, машина снова сломалась. Ильнур позвонил по номеру, который ему дали в сервисе. Отец и сын подъехали и снова все отремонтировали, причем бесплатно.

Тогда благотворитель задался вопросом: «А почему этот человек должен ездить на своей машине?». Так он решил подарить ему новый авто.

Ильнур Яруллин рассказал, что на новом транспорте он ездил в зону СВО уже несколько раз.

«Спасибо этому руководителю. Сейчас ездим на двух машинах, привозим и ребят, которые приезжают в краткосрочный отпуск», — поделился он.

Среди жителей Арского района много добрых и отзывчивых людей, чьи поступки могут послужить примером для других. Арчане принимают активное участие в сборе гуманитарной помощи для участников СВО, по мере сил и возможностей каждый старается внести свой вклад.

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку специальной военной операции.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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