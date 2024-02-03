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С начала года татарстанцы направили более 100 обращений по программе «Наш двор»
За период с 1 января по 2 февраля татарстанцы направили 103 обращения по республиканской программе «Наш двор». Они касаются предложений по схемам благоустройства, включения в программу, организации собраний и прочих вопросов. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ рассказала руководитель Фонда «Института развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина.
Она доложила, что в республике идет процесс подписания протоколов общих собраний собственников. На сегодня принято порядка половины протоколов, еще порядка 42% протоколов на проверке.
По Казани в программе 2024 года принято порядка 34% протоколов, в Нурлатском районе — 31% протоколов, в Тетюшском — 25%. К 15 февраля будет полностью завершен набор в спецификации в части закупки оборудования, также до 15 марта планируется завершить работу по синхронизации с подрядными организациями графика проведения дорожных работ.
Совещание в режиме видеоконференцсвязи провел со всеми районами республики Раис Татарстана Рустам Минниханов. В совещании также принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.
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