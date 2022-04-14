Зинэтула Билялетдинов отреагировал на информацию о своем возвращении в «Ак Барс»

Зинэтула Билялетдинов в интервью «Татар-информу» оценил потенциал молодых звезд «Ак Барса» Артема Галимова, Дмитрия Воронкова и Даниила Журавлева. Также специалист ответил на вопрос о своем возвращении в «Ак Барс».

«Галимов, Воронков, Журавлев? Они даже успели в плей-офф поучаствовать при мне. Да, совсем немного – по несколько смен сыграли. Но в этом моя задача была, чтобы они могли понюхать, что такое первая команда в условиях плей-офф. Конечно, они были в нашем поле зрения, уже много раз тренировались с командой и участвовали в сборах "Ак Барса". Журавлев вообще две предсезонки с нами проходил. В сезоне 2019/2020 просто пришло их время. В мои времена они только подходили к уровню основного состава. И потом они сделали логичный и предсказуемый шаг вперед. Для меня это не стало чем-то удивительным. Я рад за них, что они очень достойно играют за "Ак Барс".

У них у всех – Галимова, Воронкова, Журавлева – прекрасные возможности. Все теперь будет зависеть от них самих. Какие задачи они себе ставят и чего хотят. Если они будут продолжать работать над собой, трудиться, то я думаю, все у них будет еще лучше», - заявил Билялетдинов нашему изданию.

Также специалист отказался комментировать информацию о своем возвращении в «Ак Барс». «Приложу ли я к руку к развитию Галимова, Воронкова, Журавлева? Без комментариев», - заявил тренер.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» сообщала, что Зинэтула Билялетдинов близок к возвращению в «Ак Барс».

В нынешнем сезоне «Ак Барс» завершил нынешний плей-офф КХЛ в первом раунде, уступив в шести матчах (2-4) омскому «Авангарду». По итогам регулярного чемпионата казанцы заняли четвертое место в Восточной конференции лиги. По итогам сезона Дмитрий Квартальнов и весь его тренерский штаб был отправлен в отставку.