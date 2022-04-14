Овечкин и звезды «Ак Барса»: Билялетдинов рассказал правду о работе с молодыми игроками

Легендарный тренер Зинэтула Билялетдинов близок к возвращению в казанский «Ак Барс». На этом фоне некоторые СМИ опубликовали статьи со старым, но живучим мифом о проблемах тренера в работе с молодыми хоккеистами. В интервью спортивной редакции «Татар-информа» Зинэтула Билялетдинов напомнил, какие звезды хоккея получили от него путевку в спорт.

Зинэтула Билялетдинов: «Во главе всего – совместная работа. В этом и состоит главная функция тренера» Фото: © «Татар-информ»

«Больше всего в меня вложил Билялетдинов. Когда он пришел в «Динамо», то взял меня, как щенка, и начал делать мастера. Благодаря Зинэтуле Хайдяровичу я стал тем, кто сейчас есть. Он доверял. И много вкладывал души. Мне тогда 17 лет было... Даже после тренировок оставлял. Говорил, что нужно делать. И стоял у бортика, наблюдая за моей работой. Если что-то я делал не так, Билялетдинов подъезжал и исправлял. Зинэтула Хайдярович придал мне уверенности, научил нужным навыкам. Маленьким хоккейным штучкам, из которых складывается игра», – вспоминал самый успешный российский хоккеист в НХЛ Александр Овечкин своего тренера в «Динамо» Зинэтулу Билялетдинова.



В принципе, уже одного Овечкина достаточно, чтобы увидеть, насколько смешными выглядят претензии в адрес Билялетдинова. Но главной звездой НХЛ длинный список воспитанников Билялетдинова не ограничивается. По сути, и в «Ак Барсе» он воспитал целую плеяду хоккеистов, которые составили костяк чемпионской команды 2018-го года. В интервью с Билялетдиновым прозвучали далеко не все.

«У Овечкина были серьезные задатки, которые мне надо было сохранить, все же играть он у меня начал довольно рано»

На фоне разговоров о вашем возвращении в «Ак Барс» некоторые СМИ активизировали известные «мифы»: мол, Билл не любит или не умеет работать с молодыми хоккеистами. Как вы на это реагируете?

Да я даже реагировать не буду (смеется). Мне все равно, что они пишут. У них такая работа. Мне это не интересно даже.

«Овечкин сам был талантливым и способным игроком. Моя помощь заключалась в том, чтобы помочь Александру на раннем этапе развить его талант. Остальное он всё сам сделал» Фото: © Dan4th Nicholas, CC BY 2.0, commons.wikimedia.org

Но неплохо все же освежить память не только СМИ, но и поклонников хоккея. Вспоминается, наверное, Александр Овечкин как самый статусный ваш воспитанник. Он и вовсе заявлял, что вы его научили играть в хоккей. Что запомнилось больше всего из работы с ним в «Динамо»?

Во-первых, он сам был талантливым и способным игроком. Моя помощь заключалась в том, чтобы помочь Александру на раннем этапе развить его талант. Остальное он всё сам сделал. Овечкин очень хороший хоккеист, сильный спортсмен. У него были серьезные задатки, которые мне надо было сохранить, все же играть он у меня начал довольно рано. И были вещи, которые ему надо было подсказать, как надо сделать. А так всё, чего он в дальнейшем достиг, это уже его заслуга.

Он говорил, что вы персонально занимались с ним после тренировок. Чем именно, если не секрет?

Если честно, то я уже и не помню, что именно делали. Тут ничего такого необычного нет – не только с ним работал персонально. Любой тренер проводит дополнительные занятия, если видит в хоккеисте потенциал, и не с одним игроком. Показываются какие-то ключевые элементы, которые могут вывести игрока на новый уровень. Или надо что-то поправить.



«Сначала Маркову не очень понравилась идея играть защитником, но все удачно сложилось»

Как известно, другая звезда НХЛ – защитник Андрей Марков также является вашим воспитанником. Насколько слышал, там довольно интересная история?

Да, Андрюшу Маркова я взял из Воскресенска, ему было 18 лет. История действительно особая. Брали его как центрального нападающего «Химика», но я его переставил в оборону. Дело в том, что у него были заметны сильные качества защитника. Думаю, в итоге он и сам не был разочарован этим решением. Хотя поначалу было сложно, Андрею это не очень понравилось – все-таки считал себя нападающим. Но я постарался ему объяснить, переубедить. Дело в том, что из него можно было сделать такого защитника, которого сложно вообще найти в хоккее. Он стал защитником, который мог делать такие вещи, что мало кто сможет повторить: подключения в атаку, видение площадки, точные передачи. Много было элементов, которые толкнули меня на решение сделать из Маркова защитника. Повторюсь, в итоге он не разочаровался (смеется). У него все удачно сложилось.

Я так понимаю, именно поэтому из НХЛ он приехал в «Ак Барс» помочь вам взять третий Кубок Гагарина?

Ну не знаю, это, наверное, у него надо спросить (смеется). Но его вклад в чемпионство 2018 года был большой, конечно. Опытный защитник с большим запасом мастерства. Он очень здорово помогал молодым ребятам «Ак Барса» как наставник. Показывал на своем примере, как надо работать. Это было хорошей поддержкой для меня.

«Марков – опытный защитник с большим запасом мастерства. Он очень здорово помогал молодым ребятам “Ак Барса”» Фото: © «Татар-информ»

«Яруллин – один из ключевых игроков “Ак Барса”, которые были у меня в составе»

За годы работы в «Ак Барсе» вы воспитали очень много молодых интересных хоккеистов. Кто из них больше всего вам в душу тренерскую запал?

Выделять кого-то не хотелось бы, но каждому была дана возможность для развития. Моя задача была не помешать, а помочь. И каждый развивался настолько, насколько сам хотел работать. Я уверен, любой хоккеист, кто много трудится и хочет достичь больших вершин, способен это сделать. Важна помощь, поддержка, что-то нужно подсказать, конечно.

Самый работоспособный, наверное, Альберт Яруллин был?

Я еще раз говорю – не буду кого-то выделять. Но Альберт, безусловно, один из таких. Очень много было хороших ребят. Альберт же хороший пример собственного воспитанника клуба. Он много работал, очень порядочный и честный спортсмен, который не жалеет себя и делает очень многое для команды. Яруллин – один из ключевых игроков «Ак Барса», которые были у меня в составе.

«Альберт – хороший пример собственного воспитанника клуба. Он много работал, очень порядочный и честный спортсмен, который не жалеет себя и делает очень многое для команды» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Из того состава я еще хорошо помню Романа Абросимова и Дмитрия Архипова, которые закрепились в основном составе «Ак Барса». Почему они как-то пропали после вашего ухода из Казани?

Рома и Дима были старательными и терпеливыми, поскольку они все же не всегда играли. Но они продолжали трудиться, отношения были хорошими. Ну а дальше я не могу сказать, что произошло. Все от самого спортсмена зависит, как он дальше распоряжается своей судьбой.

А Владимир Ткачев и Василий Токранов, напротив, смогли выдержать высокий уровень. Ткачев и вовсе сыграл заметную роль на Олимпиаде в Пекине.

Все они, конечно, развиваются по-разному. И уровни игроков не идентичны. Но я еще раз хочу сказать, что у меня хорошие ребята были, я ими всеми доволен. Не было с ними каких-то серьезных противоречий, хотя требования, конечно же, были. Мне сейчас приятно наблюдать за их игрой и получать от этого удовольствие.

Мне кажется, что в работе тренера всегда бывает некий «трудный ребенок». То есть хоккеист, с которым было очень тяжело работать, но удалось достичь результата. У вас такие были?

Я не буду называть фамилии, чтобы никого не обидеть. Но, конечно, такие игроки есть. Хоккеисты часто бывают неудобными, и не всегда по игровым причинам, а по человеческим качествам. Но это нормально, мы же работаем, а все люди разные. Здесь надо находить общий язык с любым хоккеистом на фоне общих целей. Если этого достичь, то и результат будет, безусловно, положительный. Причем как для команды, так и конкретно для игрока. Так не бывает, чтобы хоккеист был идеальным, таким ровненьким, хорошеньким. Но цель и задачи у нас должны быть одни. Важно разных по характеру людей привести к единой для всех цели. Во главе всего – совместная работа. В этом и состоит главная функция тренера.

«У них у всех – Галимова, Воронкова, Журавлева – прекрасные возможности» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Галимов, Воронков, Журавлев? Всё теперь будет зависеть от них самих»

Давайте и о нынешнем «Ак Барсе». Как оцениваете Галимова, Воронкова, Журавлева? Они же еще при вас начинали.

Они даже успели в плей-офф поучаствовать при мне. Да, совсем немного – по несколько смен сыграли. Но в этом моя задача была, чтобы они могли понюхать, что такое первая команда в условиях плей-офф. Конечно, они были в нашем поле зрения, уже много раз тренировались с командой и участвовали в сборах «Ак Барса». Журавлев вообще две предсезонки с нами проходил. В сезоне 2019/2020 просто пришло их время. В мои времена они только подходили к уровню основного состава. И потом они сделали логичный и предсказуемый шаг вперед. Для меня это не стало чем-то удивительным. Я рад за них, что они очень достойно играют за «Ак Барс».

Видите в них потенциал, чтобы вырасти в ведущих игроков на уровне КХЛ?

У них у всех – Галимова, Воронкова, Журавлева – прекрасные возможности. Все теперь будет зависеть от них самих. Какие задачи они себе ставят и чего хотят. Если они будут продолжать работать над собой, трудиться, то я думаю, все у них будет еще лучше.

Вы к этому лично приложите руку?

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