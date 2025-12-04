Зимние морозы сменят аномальное тепло на территории Татарстана на следующей неделе

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

До конца недели в Татарстане сохранится аномально теплая погода с среднесуточными температурами воздуха на восемь – десять градусов выше многолетних значений и небольшими осадками в виде мокрого снега, дождя и мороси. Ситуация изменится лишь в начале следующей недели под влиянием холодного северного антициклона, сообщает Гидрометцентр РТ.

Пока же республика по-прежнему находится на периферии антициклона. В отдельных районах опускаются туманы и образуется гололед, отмечают синоптики.

В пятницу и субботу, 5 и 6 декабря, местами по региону прогнозируются небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега и снега. Ночью и утром в отдельных районах вероятен туман. На отдельных участках дорог возможно образование гололедицы. По ночам температура воздуха будет составлять от 0 до -4 градусов, днем – от- 2 до +2.

В воскресенье, 7 декабря, через Татарстан пройдет атмосферный фронт. В большинстве районов будет идти небольшой снег, мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Температурный фон при этом не изменится, следует из прогноза Гидрометцентра РТ.

Согласно предварительным данным метеорологов, в понедельник, 8 декабря, после прохождения фронтального раздела на территорию республики распространит влияние холодный антициклон, который придет с севера.

В темное время суток местами еще возможен небольшой снег, но в светлое – вероятность осадков невелика. Произойдет резкое похолодание: столбики термометров ночью опустятся до 9–14 градусов мороза, а днем они не поднимутся выше 7–12 градусов ниже нуля.

Во вторник, 9 декабря, осадки маловероятны. В ночные часы будет еще холоднее – -11, -16 градусов. В дневные – воздух прогреется только до тех же 7–12 градусов ниже нуля.